Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплаты

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По мнению премьера, соответствующий рост положительно отразится на бизнесе и бюджете страны

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что увеличение минимальной зарплаты позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет. Об этом он сказал на заседании правительства, передает "Европейская правда".

"Есть экономические расчеты, есть основания, и повышение уровня минимальной зарплаты дает положительный эффект для экономики страны. Поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года она увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн", - сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, соответствующий рост положительно отразится на бизнесе и бюджете страны.

"Такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить рост потребления именно украинской продукции наших производителей. Это будет иметь положительный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом и для каждого гражданина в части уплаты налогов, уплаты пенсионных взносов" , - добавил премьер.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров повысить в Украине уровень минимальной заработной платы, чтобы с 1 сентября этого года она составляла уже 5 тыс. грн.