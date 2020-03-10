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Шмыгаль провел телефонный разговор с миссией МВФ о новой программе расширенного финансирования для Украины

Денис Шмигаль Правительственный портал

Первоочередным приоритетом является начало программы расширенного финансирования МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с председателем миссии МВФ по Украине Роном ван Роденом относительно дальнейших шагов двустороннего сотрудничества и новой программы расширенного финансирования для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

По словам Шмыгаля, приоритетом является начало программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

“Правительство Украины настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития”, - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль отметил, что новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на данном этапе развития Украины.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с МВФ, продолжается работа над банковским законопроєктом.

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