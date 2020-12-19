Шмыгаль пообещал погасить задолженность перед шахтерами до конца года

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Средства начнут выплачивать с понедельника, 21 декабря

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство выплатит зарплаты шахтерам до конца года. Об этом глава Кабмина сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" от 18 декабря.

В частности, Шмыгаль отметил, что правительство до конца 2020 года планирует выполнить все финансовые обязательства, которые были запланированы государственным бюджетом. То же касается и выплат зарплат.

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По предварительной информации, шахтеры начнут получать средства в понедельник.

"Сегодня шахтерам пошли оплаты за октябрь и ноябрь. В понедельник будет оплата труда за декабрь для всех шахтеров", - сказал Шмыгаль.

Напомним, недавно заместитель министра энергетики Максим Немчинов сообщил, что правительство начнет выплаты долгов шахтерам с 20 декабря. В целом выплаты состоятся на сумму 1,4 миллиарда гривен.