Шмыгаль ожидает увеличения средних зарплат до 15 тысяч через год

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Глава правительства надеется, что промышленность в Украине и в дальнейшем будет расти

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средние зарплаты в Украине в 2022 году смогут вырасти до 15 тысяч гривен. Об этом он сообщил в Facebook.

Так, глава украинского правительства отметил, что в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч гривен. По его словам, экономика начала восстанавливаться, а люди постепенно возвращаются на работу.

"Мы ожидаем, что уже на 2022 год средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен", - отметил Шмыгаль.

Также глава Кабмина отметил, что в июле 2020 года промышленность выросла почти на полтора процента по сравнению с июнем этого же года.

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", - убежден премьер.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной заработной платы для украинцев с 1 сентября этого года.