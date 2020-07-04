Шмыгаль опубликовал цифры, как в 2021 году будет повышаться минимальная зарплата

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Повышение будет проходить в три этапа

В Украине запланировали повышение минимальной заработной платы в три этапа на следующий год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, правительство планирует повышение с:

1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%);

1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20%);

1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%).

Шмыгаль добавил, что при повышении минимальной зарплаты правительство ориентируется на пять показателей:

потребительский спрос;

инфляция;

занятость;

преодоление бедности;

неравенство.

Глава Кабмина считает, что повышение показателя минимальной зарплаты стимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию, поможет сравнять МЗП и реальный прожиточный минимум, который сейчас находится на уровне 4,9 тыс. гривен.

Кроме того, повышение МЗС не повлияет на инфляцию и не отразится на безработице "в условиях разогрева экономики". Последний показатель был сориентирован по опыту 2017 года.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что увеличение минимальной зарплаты позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.