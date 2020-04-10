Шмыгаль анонсировал создание 500 тысяч рабочих мест для украинцев в мае

Премьер-министр Денис Шмигаль Фото из открытых источников

За последние две недели количество безработных выросло почти на 50 тысяч

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над созданием в мае для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, 500 тысяч рабочих мест. Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина”.

“Уже в мае создадим 500 тысяч рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокой экономического кризиса. Мы понимаем, как это делать и что для этого нужно. Есть план, он ежедневно обновляется и мы все новые и новые данные в этот план включаем”, - сказал Шмыгаль.

По его словам, ситуация с занятостью в Украине сейчас не в лучшем состоянии.

"За последние две недели это количество (безработных - ред.) выросло почти на 50 тысяч", - сказал Шмыгаль.

Премьер также добавил, что в настоящее время при правительстве работают аналитические центры, а также создан Совет по вопросам экономического развития, в состав которой вошли известные украинские и зарубежные экономисты и ученые.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время селекторного совещания в Офисе президента относительно борьбы с распространением коронавируса анонсировал создание новых рабочих мест для людей, которые вернулись в Украину или потеряли работу из-за карантина.