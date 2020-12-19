Шмыгаль анонсировал повышение зарплат медикам в 2021 году

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Медицинскому персоналу пообещали увеличить выплаты на 2-2,5 тысячи гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повышении зарплат медицинским работникам и увеличение финансирования медицины в 2021 году. Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, в госбюджете-2021 на медицину предусмотрены рекордные 163 миллиарда гривен. Это на 41% больше, чем было выделено в 2020 году.

В связи с этим в следующем году продолжит действовать доплата врачам, которые работают с пациентами с COVID-19, в размере 300%. Кроме того, на 2-2,5 тысячи гривен будет повышена зарплата всему медицинскому персоналу.

"Мы имеем план поэтапного роста расходов на медицину до 2023 года, чтобы, как прописано в законе, расходы на медицину составили 5% от ВВП. Это позволит достичь уровня европейской оплаты труда для врачей. Этот план будет соблюдаться, и мы будем делать все, чтобы реализовать его как можно быстрее", — заверил глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что в бюджете на 2021 год предусмотрены средства на лечение коронавируса и закупку вакцины.

"Для закупки вакцин сформирован соответствующий спецфонд, который будет наполняться, начиная с этого года. И продолжит наполняться в следующем. Все средства, которые удастся привлечь, будут идти в медицинскую систему", — подчеркнул премьер-министр.

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Напомним, недавно Министерство здравоохранения предложило привязать зарплату медиков к прожиточному минимуму и начислять ее по аналогии с работниками прокуратуры.