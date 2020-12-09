Шмыгаль заявил, что через 50 лет Украина откажется от угля, нефти и газа
Глава правительства анонсировал присоединение Украины к безугольному альянсу в ближайшее время
Украина планирует отказаться от ископаемых видов топлива, в частности угля, нефти и газа, до 2070 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время первого Немецко-украинского энергетического дня, передают "Украинские Новости".
По словам главы правительства, в ближайшее время Украина присоединится к безугольному альянсу.
"Мы планируем постепенно к 2050 году сократить количество угольных шахт и к 2070 году отказаться от использования ископаемого топлива, приобретя климатическую нейтральность", – заявил Денис Шмыгаль.
Кроме этого, премьер-министр добавил, что Украине будет трудно достичь этого без привлечения международной технической и финансовой поддержки.
Напомним, в июне этого года Кабинет министров Украины принял решение, которое предусматривает использование угля в качестве основного топлива для производства электрической энергии на тепловых электростанциях. По словам Шмыгаля, это позволит шахтерам сохранить свои рабочие места.