Шмыгаль заявил, что через 50 лет Украина откажется от угля, нефти и газа

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Глава правительства анонсировал присоединение Украины к безугольному альянсу в ближайшее время

Украина планирует отказаться от ископаемых видов топлива, в частности угля, нефти и газа, до 2070 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время первого Немецко-украинского энергетического дня, передают "Украинские Новости".

По словам главы правительства, в ближайшее время Украина присоединится к безугольному альянсу.

"Мы планируем постепенно к 2050 году сократить количество угольных шахт и к 2070 году отказаться от использования ископаемого топлива, приобретя климатическую нейтральность", – заявил Денис Шмыгаль.

Кроме этого, премьер-министр добавил, что Украине будет трудно достичь этого без привлечения международной технической и финансовой поддержки.

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Напомним, в июне этого года Кабинет министров Украины принял решение, которое предусматривает использование угля в качестве основного топлива для производства электрической энергии на тепловых электростанциях. По словам Шмыгаля, это позволит шахтерам сохранить свои рабочие места.