Шмигаль назвал три самые перспективные сферы для инвестиций в Украине

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Глава правительства заверил, что, несмотря на пандемию, Украина продолжит развивать инвестиционно привлекательные сферы

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на 17-м Венском экономическом форуме "Диалог будущего 2020" назвал самые перспективные сферы для инвестиций в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, по состоянию на ноябрь 2020 года наиболее перспективными для инвестиций являются агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности, IТ.

По словам Шмыгаля, несмотря на пандемию, Украина настроена на продолжение системных реформ, которые должны помочь выйти из кризиса и стимулировать дальнейший рост экономики.

"Либерализация рынка земель сельскохозяйственного назначения, медицинская реформа, развитие электронного управления и цифровизация государственных услуг, обеспечения прозрачных и справедливых правил ведения предпринимательской деятельности – вот некоторые из главных направлений реформ, над которыми мы сегодня работаем", — пояснил министр.

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Кроме этого, глава правительства подчеркнул, что Украина сейчас является одной из лучших в мире для аутсорсинга IТ-услуг, а отрасль информационный технологий ежегодно растет на 20-25%.

"Наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции с большим и неисчерпаемым потенциалом. Считаю, что страны Центральной и Восточной Европы могут быть источником инвестиций, ноу-хау и лучших практик в Украине", — подчеркнул он.

Напомним, недавно Министерство цифровой трансформации начало подготовку проектов для привлечения инвестиций в Украину и формирования благоприятного бизнес-климата.