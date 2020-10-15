Шлюзы открыты, можно продавать все, что хочешь: Эксперт рассказал об опасности продажи лекарств онлайн

Телеканал ZIK

С 2011 года финансирование Государственной врачебной службы уменьшилось в 10 раз

Электронная продажа лекарств позволяет продавать еще больше фальсифицированных продуктов. Поэтому еще большая опасность для граждан – это такая онлайн-торговля.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Виктор Сердюк отметил, что с 2011 года финансирование государственной врачебной службы уменьшилось в 10 раз от потребности и сейчас вообще по факту отсутствует система контроля качества лекарственных средств.

И, если в 2011 году Украина относилась к странам с жестким контролем качества, то сейчас, по факту, система контроля качества в связи с недостаточным финансированием равна контролю качества африканских стран, где от 40 до 60% продуктов являются фальсификатом.

То есть сейчас, добавил эксперт, у Гослекслужбы вообще нет средств даже на то, чтобы выехать на проверку, деньги выделяются только на содержание нескольких человек в центральном аппарате и в областях.

"Это означает, что шлюзы открыты и можно продавать все, что хочешь. Полиграфическая промышленность работает прекрасно, печатаешь этикетки, коробки и продаешь. Поэтому еще большая опасность – это такая онлайн-торговля", – сказал Виктор Сердюк.

Также он отметил, что чисто с рациональной стороны онлайн продажа лекарств не выгодна аптекам, ведь нельзя продавать рецептурные препараты.

Однако, по словам Сердюка, если бы все было по-человечески, унификация с фармацевтом – очень важная вещь для граждан в связи с недоступностью врача первичного звена.

"Если квалифицированный фармацевт, то большая часть советов была бы подходящей", – прокомментировал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах "относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" № 904-IX.

Согласно сообщению, закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, среди прочего с привлечением третьих лиц на договорной основе.