Шарий: "Антиколомойский" закон – полная потеря субъектности Украины и превращение ее в колонию

Анатолий Шарий liga.net

Каждый, кто будет рассказывать, что этот закон очень нужен, хочет, чтобы Украина превратилась в банановую республику

Так называемый "антиколомойский закон" – это полная потеря субъектности Украины, полное превращение ее в колонию.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.

Блогер заметил: Назвать закон о банках "антиколомойским" – это политтехнология на уровне пятого класса. По словам Шария, это было сделано намеренно.

"Очень удобно назвать так закон, если у вас есть какая-то претензия к этому банку. Они специально его так назвали для того, чтобы потом сказать, что тот, кто не проголосовал, это, скорее всего "шестерка Коломойского", или "Коломойская подстилка". То есть, по-сути, Нацбанк поставили над законом. Кроме того, они поставили некоторые международные организации над украинским законодательством, что является полным переходом уже к колонии", – сказал Анатолий Шарий.

Он добавил, что до принятия "антиколомойского закона" Украина была полуколонией, а после принятия стала колонией в полной мере.

"Я не знаю ни одной не колонии, где было бы разрешено указания каких-либо международных организаций ставить выше национального законодательства… Поэтому "антиколомойский закон" – это полная потеря субьектности Украины, полное превращение ее в колонию. Я хочу, чтобы каждый телезритель запомнил, что каждый, кто будет рассказывать, что этот закон очень нужен, то этот человек хочет, чтобы ваша страна превратилась в колонию, в банановую республику", – подчеркнул Анатолий Шарий.

Напомним, 30 марта Верховная Рада в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" законопроект, а в ночь на 31 марта — закон о рынке земли.

Как сообщалось, народные депутаты подали к так называемому "антиколомойскому" законопроекту более 16 тысяч поправок, что стало абсолютным рекордом украинского парламента.