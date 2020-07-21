Сейчас "Укрзализныця" находится в худшей ситуации за всю историю Украины, - Скичко

Телеканал ZIK

Может быть даже определенная "точка невозврата"

Сейчас АО "Укрзализныця" находится в худшей ситуации за всю историю Украины.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко.

Нардеп отметил, что не будет комментировать то, что делает в наблюдательном совете "Укрзализныци" екснардеп Сергей Лещенко, зато он считает, что весь наблюдательный совет является неэффективным.

"Потому что их ключевые показатели эффективности были выставлены еще предыдущим Кабмином на получение прибыли. То есть на выдачу дивидендов для страны. И по факту мы имеем то, что с 2016 года, с момента создания АО "Укрзализныця", на бумаге они действительно дают хороший продукт. Например, в прошлом году "Укрзализныця" отдала государству более 3 миллиардов прибыли", – рассказал народный избранник.

Но при этом, добавил Александр Скичко, невыполнение капитальных инвестиций Укрзализныцей составляет около 50% (8 млрд. грн.).

"То есть происходит определенная подмена понятий. "Укрзализныця" находится в худшей ситуации за всю историю Украины. Ситуация совершенно катастрофическая и мне кажется, что может быть даже такая определенная точка невозврата", – сказал народный депутат и добавил, что отрицательно на результат работы АО "Укрзализныця" влияет и то, что на предприятии нет постоянного руководства.

Напомним, Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба Украины провела обыски на объектах "Укрзализныци". Следственные действия прошли по подозрению должностных лиц "Укрзализныци" и других частных компаний в возможном злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов.