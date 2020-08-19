Семинский: Забастовка работников "Энергоатома" - это самый большой позор для энергетической отрасли Украины

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Забастовка работников "Энергоатома" - это самый большой позор для энергетической отрасли Украины. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Семинский.

"Это настоящий позор для нашей отрасли, для энергетики, поскольку у нас уже бастовали шахтеры западной Украины, мы видели забастовки шахтеров “Павлоград Уголь”. А теперь вышли на забастовку работники крупнейшей энергетической нашей компании. Вы сказали, десятки людей протестуют. А "Энергоатом" насчитывает 38 тысяч работников. И ситуация уже доведена до ручки " - сказал он.

По словам Семинского, это все сложилось вследствие того, что потребление электроэнергии уже сначала года сильно упало, потом коронавирус пришел.

"Промышленное производство упало на 10-12%. И балансирующие мощности такие, как гидроэнергетика, вследствие того, что отсутствовал снег, нет воды в реках, балансировать стало сложно “Укргидро”. Ну и известная на всю страну проблема возобновляемых источников энергии. Мы имеем непомерно высокие тарифы сегодня, которые государство просто не может обслуживать”, - отметил нардеп.

При этом Семинский указал и на роль "Эренгоатома". "Я хочу напомнить, что три месяца назад Министерство энергетики в соответствии с решением энергетического штаба приняло решение о сокращении атомной генерации, внимание, на 40-45%. То есть из работающих 15 энергоблоков, у нас работает 7-8. Эти блоки были приостановлены. Напомню, что это самый дешевый вид электрогенерации, себестоимость которой составляет до 50 копеек в среднем по отрасли, а на Запорожской атомной станции это составляет, скажем, 38 копеек за киловатт в час", - добавил он.

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что на сегодня мощность "Энергоатома" используется не в полном объеме, хотя могла бы использоваться более. Соответственно, если бы больше атомных блоков работало и на большей мощности, они бы вырабатывали больше электроэнергии, и было бы лучшее финансовое состояние.

Ранее сообщалось, что первичная профсоюзная организация (ППО) ГП НАЭК "Энергоатом" планирует предупредительную акцию протеста возле Министерства энергетики и Кабинета министров с целью пересмотра государственной политики по отношению к генерирующей компании.