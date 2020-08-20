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Семинский: Требования "Энергоатома" услышали и с представителем профсоюза поговорил премьер-министр

Atomprofspilka

После проведения акции протеста атомщиков около Минэнерго и Кабинета министров Украины их услышали и с представителем профсоюза встретился премьер-министр.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Олег Семинский в эфире телеканала NEWSONE.

Он отметил, что после переговоров правительство оперативно внесло в постановления необходимые изменения, а также взяло на рассмотрение вопросы сотрудников компании "Энергоатом", касающиеся увольнения и.о. министра энергетики Ольги Буславец, разработки программы развития энергетического комплекса и снятия ограничений на проведение торгов на рынке электроэнергии.

"Голос энергоатомщиков был услышан. Вчера премьер-министр Украины принял представителя профсоюза и заслушал требования сотрудников компании. Вчера были оперативно приняты изменения и Кабмин разрешил продавать ресурсы, производимые "Энергоатомом", не по полной, а по производственной себестоимости", - сказал Семинский.

Депутат добавил, что после внесения изменений функционирование компании должно улучшиться. Он подчеркнул, что после переговоров с премьер-министром представителя профсоюза включили в антикризисный энергетический штаб, что позволит ему принимать участие в разработке программы по выходу компании из кризиса.

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Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава Комитета энергетики Сергей Нагорняк заявил, что украинская власть долгое время не отстаивала интересы компании "Энергоатом", в отношении которой велась дискриминационная политика.

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