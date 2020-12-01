Задолженность по оплате комуслуг: Экс-министр ЖКХ рассказал, почему сегодня провалены платежи за газ

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко Скриншот видео

Сейчас конечная платежка за газ – самая большая за последние годы, констатировал парламентарий

Среди долгов за жилищно-коммунальные услуги наибольшая задолженность – за газ, а также – за тепло и горячую воду, где есть газовая составляющая. Именно она сегодня является наиболее болезненной.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Парламентарий отметил, что, если проанализировать сумму долгов за жилищно-коммунальные услуги, то самая большая задолженность за газ, а также – за тепло и горячую воду как производные от газа.

"То есть именно газовая составляющая сегодня является наиболее болезненной, особенно, когда отопительный сезон идет, то газовая составляющая через тепло, через горячую воду вынимает где-то примерно 75-80% наших денег", – отметил Алексей Кучеренко.

Нардеп процитировал главу правительства Дениса Шмыгаля, который заявлял о том, что в Украине в этом году цена на газ наименьшая за последние пять-шесть лет. Алексей Кучеренко подчеркнул, что руководитель Кабмина ошибся, ведь сегодня конечная платежка за газ – самая большая за последние годы, и именно поэтому сейчас провалены платежи за газ.

Напомним, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа. Уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%.

Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года.