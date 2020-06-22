Сегодня цена на газ снизилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, – Герус

Andriy Gerus/Facebook

Основная нагрузка для потребителей составляют тарифы на газ и тарифы на тепло, констатировал нардеп

Стоимость газа в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась более чем в два раза.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Гость программы заверил, что в Украине тарифы, особенно, если идет речь о газе, не растут.

"В текущем месяце у нас будет снижение тарифа, кажется, еще на 6% – 5,7% или 5,8%", – сказал Андрей Герус.

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Нардеп продолжил: "На сегодня у нас цена газа, если я не ошибаюсь, более чем в два раза ниже, нежели у нас была год назад в тот же месяц. В два раза ниже".

Андрей Герус добавил, что тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей стали меньше, а для бытовых потребителей остались без изменений.

"Мы должны понимать, что у нас тарифы на электроэнергию для населения субсидируемые, и они не несут основной нагрузки. Основную нагрузку для потребителей составляют тарифы на газ – первое и тарифы на тепло – второе, особенно, в зимний период. В летний период актуальность тарифов немного уменьшается", – сказал гость программы.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену газа для населения на июнь.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.