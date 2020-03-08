Саудовская Аравия может обрушить мировые цены на нефть, - Bloomberg
Таким образом королевство пытается поощрить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть
Саудовская Аравия намерена рекордно снизить мировые цены на нефть после провальных переговоров с Россией.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Саудовская Аравия уже разослала своим покупателям новые ценовые предложения.
В настоящее время официальные цены снижены на 6-8 долларов за баррель во всех регионах.
При этом Саудовская Аравия также намерена увеличить добычу более чем на 2 миллиона баррелей в день, то есть до свыше 10 миллионов баррелей ежедневно.
В то же время компания Saudi Aramco уже снизила цену на свою нефть, предложив рекордные скидки.
Одной из причин подобного шага называют желание Королевства поощрить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть.
Известно, что официально о снижении цен компания Saudi Aramco сообщит 9 марта.
Как сообщалось ранее, Путин предложил Лукашенко компенсировать 300 млн долларов из-за снижения пошлины на нефть.
До этого стало известно, что Россия дала согласие Беларуси на покупку нефти по мировым ценам.