Саудовская Аравия может обрушить мировые цены на нефть, - Bloomberg

Таким образом королевство пытается поощрить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть

Саудовская Аравия намерена рекордно снизить мировые цены на нефть после провальных переговоров с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Саудовская Аравия уже разослала своим покупателям новые ценовые предложения.

В настоящее время официальные цены снижены на 6-8 долларов за баррель во всех регионах.

При этом Саудовская Аравия также намерена увеличить добычу более чем на 2 миллиона баррелей в день, то есть до свыше 10 миллионов баррелей ежедневно.

В то же время компания Saudi Aramco уже снизила цену на свою нефть, предложив рекордные скидки.

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Одной из причин подобного шага называют желание Королевства поощрить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть.

Известно, что официально о снижении цен компания Saudi Aramco сообщит 9 марта.

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Как сообщалось ранее, Путин предложил Лукашенко компенсировать 300 млн долларов из-за снижения пошлины на нефть.

До этого стало известно, что Россия дала согласие Беларуси на покупку нефти по мировым ценам.