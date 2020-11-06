Сальдо: Правительство переложило тарифное бремя на плечи граждан и местную власть

Владимир Сальдо Фото из открытых источников

Правительство Украины сняло с себя ответственность за погашение разницы в тарифах, переложив ее на плечи граждан и местной власти. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил кандидат в мэры Херсона Владимир Сальдо.

"Есть обязательства перед МВФ, которые правительство якобы выполняет. И цены на газ подняли как раз накануне отопительного сезона. Вот что смущает очень сильно. Никто не готов к этому. Есть еще один подарок, кроме повышения цены на газ. Правительство уже приняло решение, которым утвердило законопроект, предусматривающий передачу органам местного самоуправления утверждение тарифов ЖКХ, в том числе на теплоснабжение и другие составляющие коммунальных услуг. Опять же, теплоснабжение накануне отопительного сезона", - подчеркнул политик.

Он рассказал, что такие решения ведут к тому, что разница в тарифах будет возложена на плечи граждан. По его словам, такая ситуация уже произошла в Херсоне.

“И уже вынуждены органы местного самоуправления в тех городах, где бюджет развития значительный, уменьшать его и соответственно передавать эти деньги коммунальным предприятиям для того, чтобы не оставить жителей без тепла. С одной стороны, сделан шаг к децентрализации, но этот шаг сделан таким образом, что правительство сняло с себя ответственность за погашение разницы в тарифах, а у него возможности намного больше, и возложил на органы местного самоуправления, а соответственно - на плечи граждан. Такая инициатива - это уменьшение ответственности правительства и больше нагрузка на местные бюджеты, таким образом, уменьшат другие расходы. Они вынуждены будут делать так, чтобы тепло было”, - подчеркнул Владимир Сальдо.

Отметим, что в ноябре украинцам придется платить за коммунальные услуги значительно больше. К тому же придут платежки за отопление во второй половине октября. Оплата за тепло также может вырасти ввиду подорожания газа, цена на который составляет до 80% стоимости тепла.