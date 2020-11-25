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"Страна идет в пропасть": Саакашвили прогнозирует экономический удар по Украине уже после Нового года

Михаил Саакашвили REUTERS

Украинцам грозят проблемы с выплатами зарплат и пенсий

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины приближается к катастрофе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24". 

По словам Саакашвили, на Украину надвигается большой бюджетный кризис, какого не было в стране с 1990-х годов. 

Также политик отметил, что в нынешней ситуации договоренности с Международным валютным фондом не помогут решить экономические проблемы.  

"Теоретически это можно отсрочить на несколько месяцев соглашением с МВФ, денег они не дадут, но под него кто-то может дать немного денег", - добавил он. 

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По словам политика, со следующего года в Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. 

"Будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Сейчас или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу. Сейчас с закрытыми глазами идем в пропасть", - заявил Саакашвили.

Напомним,  на прошлой неделе главный государственный санитарный врач  Украины Виктор Ляшко заявил, что введение жестких правил карантина приведет к краху экономики.

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