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С завтрашнего дня в Украине вырастут пенсии: кто и сколько сможет получить

Выплаты увеличат из-за роста прожиточного минимума

Главком

Украинцам пересчитают пенсии из-за изменения размера прожиточного уровня со следующего месяца. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В ведомстве заявляют, что минимальный размер пенсии возрастет с 1638 грн до 1712 грн. Участники боевых действий вместо 2702 грн минимально будут получать 2824 грн. Кроме того, увеличат выплаты для лиц с инвалидностью, участников войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, жертв нацистских преследований и тому подобное.

Пенсионный фонд отмечает, что пенсии, надбавки и другие доплаты вырастут и у работающих, и у безработных людей. Размер выплат изменится в зависимости от составляющих расчета того или иного лица. Украинцы смогут получить обновленные пенсии с 4 июля.

Подробнее с размерами повышенных выплат для определенных категорий граждан можно ознакомиться здесь.

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Напомним, с 1 июля прожиточный минимум для одного лица составит 2118 грн. Также в Украине вырастет пособие по безработице, минимальный размер алиментов, "декретные" и другие социальные выплаты.

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