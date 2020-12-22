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С января для ФЛП изменится порядок учета доходов и расходов: Что нового

Фото из открытых источников

ФЛП обязаны будут вести учет доходов и расходов по установленной форме в бумажном или электронном виде, в частности, через Электронный кабинет

Помимо того, что Кабинет министров утвердил порядок получения компенсации бизнесу, который приостановил свою деятельность из-за карантинных мер, с 1 января 2021 года для физических лиц изменится порядок ведения учета доходных и расходных статей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Согласно сообщению, ФЛП на общей системе налогообложения  и физлица, занимающиеся независимой профессиональной деятельность обязаны будут вести учет доходов и расходов по установленной форме в бумажном или электронном виде, в частности, через Электронный кабинет. Типовая форма такого учета и порядок его ведения определяется Министерством финансов.

Физлица-плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, не являющихся плательщиками НДС, будут иметь право вести учет в произвольной форме, как в бумажном, так и в электронном виде путем помесячного отражения полученной прибыли. ФЛП третьей группы, которые являются плательщиками НДС также могут вести отчетность в произвольной форме, но с ежемесячным отображением доходов и расходов.

Кроме того, с 1 января отменяется требование для плательщиков единого налога по регистрации Книги в налоговых органах. При этом, им не нужно подавать заявления или сообщения в контролирующий орган об отмене регистрации книг, зарегистрированных в 2020 году.

В то же время изменения по форме ведения учета доходов и расходов не отменяют обязанности для всех налогоплательщиков по ведению учета доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения или налоговых обязательств, на основании первичных документов и их надлежащее хранение. Для плательщиков единого налога, которые платят налог на добавленную стоимость, будут продолжать действовать все требования Налогового кодекса относительно учета НДС.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) относительно жалоб о нарушениях установленного порядка проведения расчетных операций в части суммы примененных штрафных санкций" № 1017-IX, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.

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