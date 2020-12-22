С января для ФЛП изменится порядок учета доходов и расходов: Что нового

Фото из открытых источников

ФЛП обязаны будут вести учет доходов и расходов по установленной форме в бумажном или электронном виде, в частности, через Электронный кабинет

Помимо того, что Кабинет министров утвердил порядок получения компенсации бизнесу, который приостановил свою деятельность из-за карантинных мер, с 1 января 2021 года для физических лиц изменится порядок ведения учета доходных и расходных статей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Согласно сообщению, ФЛП на общей системе налогообложения и физлица, занимающиеся независимой профессиональной деятельность обязаны будут вести учет доходов и расходов по установленной форме в бумажном или электронном виде, в частности, через Электронный кабинет. Типовая форма такого учета и порядок его ведения определяется Министерством финансов.

Физлица-плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, не являющихся плательщиками НДС, будут иметь право вести учет в произвольной форме, как в бумажном, так и в электронном виде путем помесячного отражения полученной прибыли. ФЛП третьей группы, которые являются плательщиками НДС также могут вести отчетность в произвольной форме, но с ежемесячным отображением доходов и расходов.

Кроме того, с 1 января отменяется требование для плательщиков единого налога по регистрации Книги в налоговых органах. При этом, им не нужно подавать заявления или сообщения в контролирующий орган об отмене регистрации книг, зарегистрированных в 2020 году.

В то же время изменения по форме ведения учета доходов и расходов не отменяют обязанности для всех налогоплательщиков по ведению учета доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения или налоговых обязательств, на основании первичных документов и их надлежащее хранение. Для плательщиков единого налога, которые платят налог на добавленную стоимость, будут продолжать действовать все требования Налогового кодекса относительно учета НДС.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) относительно жалоб о нарушениях установленного порядка проведения расчетных операций в части суммы примененных штрафных санкций" № 1017-IX, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.