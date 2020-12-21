С выплатами семьям медиков, умерших от коронавируса, возникли проблемы, - Лазебная

В Украине у большинства погибших от коронавируса медиков нет родственников Фото из открытых источников

Государство выделило 1,5 млрд гривен для осуществления выплаты материальной помощи семьям медицинских работников, пораженных COVID-19

В Украине возникла проблема с выплатами пособия, назначенного семьям медиков, погибших от коронавируса: у умерших часто нет родственников. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью "24 каналу".

"Мы выплаты (семьям умерших от коронавируса) делаем, но не везде даже родственники есть. Акты приходят, начинаем искать, а родственников нет", - отметила она.

По словам главы Минсоцполитики, государство планирует и в дальнейшем помогать медикам и их семьям на период пандемии. В частности, не ограничится лишь выплатами возмещений семьям медиков, которые умерли, выполняя профессиональные обязанности.

"В Фонд соцстрахования перечислили огромные деньги – 1,5 миллиарда гривен. Мы ввели новый вид больничного из-за самоизоляции плюс там есть поддержка медиков, поддержка из-за инвалидности и тому подобное", - добавила Лазебная.

При этом министр уточнила, что за время пандемии в Украине погибло 300 медицинских работников. Впрочем, согласно результатам расследований, только 53 человека были инфицированы на работе в медучреждениях.

Новости по теме: Правительство согласовало распределение средств на выплаты медикам до 300%

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине 6545 человек заболели коронавирусом. Из них - 236 медицинских работников.