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С сентября минимальная зарплата в Украине может вырасти до 5 тысяч, - Офис президента

Владимир Зеленский РБК-Украина

По планам в следующем году "минималка" будет составлять уже более 6 тысяч

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров повысить в Украине уровень минимальной заработной платы. Об этом сообщает Офис президента

"Украинцы заслуживают на достойную зарплату. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы не искали легких решений, когда пришли к власти", – отметил Зеленский.

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Как отмечается, премьер-министр Денис Шмигаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос и сделали соответствующие расчеты.

Таким образом, согласно предварительному графику повышения заработной платы, с 1 сентября этого года ее будет увеличено до 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля следующего года – до 6,5 тыс. грн.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился с 1 сентября повысить зарплаты для медицинских работников.

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