С сегодняшнего дня в Украине отменена государственная монополия на производство спирта

Лицензию на производство этила теперь могут оформить предприятия любой формы собственности

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С 1 июля начинается этап демонополизации спиртовой отрасли в Украине. Отныне компании смогут изготавливать спирт независимо от их принадлежности. Об этом сообщила пресс-служба ГП "Укрспирт".

Частным предприятиям дали возможность получить лицензию на спирт этиловый (в том числе, как лекарственное средство), спирт этиловый ректифицированный виноградный, спирт этиловый ректифицированный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол. Одним из главных условий выдачи разрешения на производство будет наличие круглосуточного видеонаблюдения на территории завода.

Однако, отмечается, что до июля 2021 года производство жидкости будут осуществлять только государственные компании, которые вскоре выставят на продажу. Экспортировать спирт смогут все предприятия, а импорт до 2024 года разрешен исключительно компаниям, которые принадлежат государству.

Кроме того, участие в приватизации не сможет принять лицо-резидент Российской Федерации или человек, который действует в его интересах.

Ранее сообщалось, что в Запорожье правоохранители обнаружили подпольное производство контрафактного спирта. Ежемесячно преступная деятельность приносила владельцам более 2 млн гривен.