С начала карантина предприниматели закрыли уже 6% бизнеса в Украине
Сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений
С начала карантина 6% украинских предпринимателей закрыли свой бизнес. Об этом свидетельствуют данные Ukrainian Marketing Group опубликованы на Опендатабот.
Так, по данным UMG, 29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина, 6% полностью закрыли свой бизнес.
При этом отмечается, что часть сфер бизнеса остается совсем без доходов: это развлекательный и транспортный бизнес.
По данным компании по автоматизации ресторанов Poster, после двух недель карантина 2500 украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине. Таким образом, можно предположить, что сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений.
Напомним, Денис Шмигаль заявил, что карантин, скорее всего, будет продлен до мая.