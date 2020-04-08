С начала карантина предприниматели закрыли уже 6% бизнеса в Украине

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Сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений

С начала карантина 6% украинских предпринимателей закрыли свой бизнес. Об этом свидетельствуют данные Ukrainian Marketing Group опубликованы на Опендатабот.

Так, по данным UMG, 29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина, 6% полностью закрыли свой бизнес.

При этом отмечается, что часть сфер бизнеса остается совсем без доходов: это развлекательный и транспортный бизнес.

По данным компании по автоматизации ресторанов Poster, после двух недель карантина 2500 украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине. Таким образом, можно предположить, что сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений.

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Напомним, Денис Шмигаль заявил, что карантин, скорее всего, будет продлен до мая.