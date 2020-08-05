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С начала года в Украину перевели 5,3 млрд долларов, – Нацбанк

С Украины, в тоже время, перевели 246 млн долларов

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

С января по июль 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами каналами из-за рубежа в Украине составил 5,365 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Фейсбук.

Отмечается, что больше всего средств в Украину поступило из США, Италии, Израиля, РФ и Германии. При этом, пятая часть поступлений была из Штатов – 1,187 млрд долларов. Кроме того, эта сумма выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя сумма одного перевода увеличилась с 355 до 374 долларов.

В то же время, из Украины за границу граждане перевели 246 млн долларов в эквиваленте. Больше всего переводов было осуществлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы выросли на 26,2%. Средняя сумма одного перевода из Украины возросла с 358 до 462 долларов.

Важно, что в эти данные не учтены переводы, осуществленные на банковские счета или карточные платежные системы или почтовые отделения. В статистику включили только деньги, присланные через системы перевода средств.

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Напомним, недавно стало известно, что Нацбанк начал проводить электронные платежи в почти круглосуточном режиме. Отныне межбанковские переводы средств можно осуществлять семь дней в неделю с 01:00 до 24:00. Ранее платежи можно было проводить с 08:30 до 19:00 только в рабочие дни.

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