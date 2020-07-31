С начала года оборот наличных вырос на 14,4%, - Нацбанк

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В НБУ объясняют это распространением коронавируса и карантинными ограничениями

С начала этого года наличные деньги в обращении выросли на 14,4% по сравнению с их уменьшением на 1,6% за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ объясняют это распространением коронавируса и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним. Также на ситуацию могли повлиять следующие факторы:

во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;

увеличился спрос на наличные, в том числе "на всякий случай". Такое увеличение спроса на наличные происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения;

усилиласс социальная защита и выросли государственные выплаты для поддержки населения во время коронакризи, в том числе пенсионеров, которые в основном отдают предпочтение наличным;

вероятно, выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантинных мероприятий.

Пресс-служба Нацбанка

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривны в 2019 году привело к падению экономики. По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.