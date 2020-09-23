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С 1 января украинцев ожидает еще один "тарифный" скачок, – экономический аналитик

Виктор Скаршевский Скриншот видео

Подорожает электроэнергия, прогнозирует Виктор Скаршевский

Цены на газ, тарифы на отопление и электроэнергию в Украине продолжат расти.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Экономический аналитик отметил, что стоимость газа еще в этом году будет расти.

"Это еще не последнее повышение. Тарифы на природный газ для населения, кстати, начали расти в этом году с августа, плюс 10%, плюс 45% - в сентябре, и еще наступит октябрь, ноябрь и еще будет декабрь. То есть еще одна мифология разрушилась, тарифы дальше будут расти, и на отопление, в том числе", – прогнозирует Виктор Скаршевский.

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Эксперт добавил, что он твердо убежден в том, что тарифы на электроэнергию для населения начнут расти с 1 января, в частности, будет отменен льготный тариф 90 копеек на первые 100 киловатт.

Напомним, экономический аналитик Виктор Скаршевский заявил, что подготовка к отопительному сезону в Украине может быть сорвана из-за огромных долгов на газовом рынке, которые уже превысили 114 миллиардов гривен.

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