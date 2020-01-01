С 1 января 98% украинских товаров будут иметь свободный доступ на британский рынок, - Минэкономики

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Ведомство занимается подготовкой новых соглашений с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем

С 1 января 2021 года вступает в действие Соглашение о свободной торговле с Великобританией, что обеспечит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В 2020 году было заключено соглашение о свободной торговле с Великобританией, которое вступит в действие с 1 января 2021 года. В частности, документ предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года для Украины будет либерализовано еще 2%", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит убедительные возможности для бизнеса, выгодное сотрудничество с украинскими партнерами.

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Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.