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Руководство "Укроборонпрома" – это надстройка, которая ничего не производит, – военный эксперт

Олег Стариков Скріншот із відео

Изготовлением продукции занимаются предприятия на местах, говорит Олег Стариков

В состав "Укроборонпрома" входят 130-137 предприятий, из них около 60-70 приносят какую-то продукцию, остальные – убыточные. А руководство государственного концерна "Укроборонпром" - это надстройка, которая ничего не производит.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил военный эксперт Олег Стариков.

Эксперт подчеркнул, что руководство государственного концерна "Укроборонпром" – это надстройка, которая ничего не производит, а изготовлением продукции занимаются предприятия на местах.

"Сейчас в состав "Укроборонпрома" входит где-то 130-137 предприятий, из них где-то порядка 60-70 приносят какую-то продукцию, остальные - это определенные пустые здания, и они просто убыточны. Поэтому на базе 60-70 предприятий будут созданы холдинги", – отметил Олег Стариков.

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Эксперт подчеркнул: "Самое главное - чтобы все, что осталось у нас, взять в управление, но не управление как жесткая вертикальная интегрированная структура, а я говорю про бизнес. А бизнес, в принципе, может сам решить и сам найдет рынки сбыта своей продукции, а самое главное, чтобы государство особо не мешало".

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщали, новоназначенный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что государственный концерн прекратит свое существование в следующем году. По словам Гусева, вместо концерна будут созданы новые холдинговые компании.

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