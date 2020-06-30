Россия резко увеличила транзит газа через Украину

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Это связано с плановым ремонтом ветви "Турецкий поток"

Россия в июне существенно увеличила транзит газа по южной ветке ГТС Украины на фоне остановки газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает пресслужба Оператора ГТС.

Как отмечается, в июне транзит газа южным маршрутом ГТС Украины составил 26,5 млн кубометров, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле.

"Рост объемов транспортировки газа связано с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в этот период средний режим прокачки в трансбалканскому направлении увеличился с 0,2 до 4 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что объем российского газа, транспортируемого по украинской ГТС с начала текущего года, составил 20 млрд кубометров, что на 46% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (36,9 млрд кубометров).

В июне Россия остановила для проведения первого планово-профилактических работ новый газопровод Турецкий поток, по которому газ транспортируется по дну Черного моря из России на запад Турции.

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Ранее повідомлялос, что компания "Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Польши компания GAZ-SYSTEM заключили новое соглашение, согласно которому предусматривается создание виртуальной точки подключения на границе.