РФ и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти, - Reuters

Стороны договорились о сокращении на уровне 20% от мировой добычи

Российская Федерация и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК.

Отмечается, что договоренности о соглашении Reuters подтвердили два источника: отдельный российский представитель и источник в ОПЕК.

В частности, стороны договорились о сокращении на уровне 20% от мировой добычи, что эквивалентно 20 млн баррелей в сутки.

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Напомним, 27 марта в мире подорожала нефть из-за обещания правительств ряда стран выделить огромные средства, чтобы ограничить экономические потери от пандемии коронавируса.