Результаты "Аудита украинской экономики" от команды Зеленского не имеют под собой четких расчётов, - эксперт

Владимир Зеленский Офис президента Украины

К надежности вычисления командой президента "упущенных возможностей" для украинской экономики, в частности, 1 трлн. долл. за 10 лет, есть вопросы. Об этом пишет журналист Анна Пешкова в статье для 112.ua "Зе-инвентаризация государства вместо Зе-аудита: Как чиновники искали в Украине 1 трлн долл. "ресурса", ссылаясь на экономического эксперта Олега Пендзина.

Методология вычисления точной суммы, которую Украина ранее якобы могла получить при эффективном использовании ресурсов, не ясна, как и возможность четко вычислить "упущенные инвестиции" за 29 лет. Их сумма, по данным аудита, составила ровно 63 миллиарда долларов.



"Это "сказки про белого бычка", цифры, не подкрепленные ничем. Хвастовство Шмыгаля о том, что мы не получили триллион долларов, напоминает старый анекдот. Мальчик рассказывает, как бежал за автобусом и сэкономил 15 коп. на проезд. А у него спрашивают: почему же он в таком случае не бежал за такси? Ведь мог сэкономить и гривну. Так вот, если бы мы бежали за такси, это было бы хоть что-то. Но мы просто стоим на месте", - комментирует Пендзин.



Автор материала подчеркивает, что вместо анализа "упущенных возможностей" и "инвентаризации" ресурсов страна нуждалась в презентации результатов аудита "коронавирусного" и пенсионного фондов, различных госпредприятий и ведомств, включая НАБУ.



Также представители команды президента решили не комментировать аудиты, показавшие факты проведения многочисленных операций по отмыванию средств, выявившие незаконную приватизацию 5 млн га земли и исчезновение из Госагентства 28 тыс. тонн зерна.

Негативные оценки снискали и планы Владимира Зеленского по созданию Экономической Конституции, озвученные во время презентации аудита. Формирование нового основополагающего закона, по мнению президента, должно привести к стабильности экономического курса страны.

"А теперь представьте себе, если бы такая Конституция была внедрена во времена Порошенко. Зеленский, который пришел на смену Петру Алексеевичу, вместо выполнения документа сказал бы: "Я - ваш приговор". Эта Конституция просто не выполнялась бы. В нашей стране демократия строится на основании полного отрицания достижений "попередников", - подчеркивает Олег Пендзин.