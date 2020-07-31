Резкое подорожание горючего будет стимулировать инфляционные процессы, – Плотников

Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины ZIK

Повышение стоимости бензина "потянет" за собой рост цен на другие товары, прогнозирует заслуженный экономист

Если будут расти цены на горючее, это повлияет на стоимость всего остального, а также будет стимулировать инфляционные процессы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Эксперт напомнил, что в марте наблюдался обвал цен на горючее, и бензин, который закупили в Европе, попал на украинские АЗС в мае, поэтому тогда цены были ниже. Алексей Плотников добавил, что 2020 год – не единственный, когда снижение цены на горючее соответствовало тенденциям мирового рынка. По его словам, как правило, когда на мировом рынке стоимость идет вниз, в Украине цены растут.

Сейчас, когда гривна подешевела относительно доллара, стоимость горючего растет, поскольку поставщики закладывают разницу в стоимости бензина, отметил эксперт.

"Те, кто поставляет бензин, планируют, понятно, что уже не будет дешевле доллар, поэтому они еще с определенной маржой закладывают цену – не 29 грн/долл., а выше", – сказал Алексей Плотников.

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"Учитывая то, что перевозки – составляющие в любой отрасли, в первую очередь, в пищевой, в коммунальном хозяйстве, где угодно, и если стремительно будут расти цены на бензин, это повлияет на цены на все остальное. Это также будет стимулировать инфляционные процессы, то есть инфляция у нас "разболтается" также", – заявил Алексей Плотников.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021 году.

Ранее Кабинет министров Украины допустил в своем прогнозе падение ВВП страны до 8% в 2020 году. В частности, негативное влияние пандемии усиливается началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения.