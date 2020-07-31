Резкое подорожание горючего будет стимулировать инфляционные процессы, – Плотников
Повышение стоимости бензина "потянет" за собой рост цен на другие товары, прогнозирует заслуженный экономист
Если будут расти цены на горючее, это повлияет на стоимость всего остального, а также будет стимулировать инфляционные процессы.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.
Эксперт напомнил, что в марте наблюдался обвал цен на горючее, и бензин, который закупили в Европе, попал на украинские АЗС в мае, поэтому тогда цены были ниже. Алексей Плотников добавил, что 2020 год – не единственный, когда снижение цены на горючее соответствовало тенденциям мирового рынка. По его словам, как правило, когда на мировом рынке стоимость идет вниз, в Украине цены растут.
Сейчас, когда гривна подешевела относительно доллара, стоимость горючего растет, поскольку поставщики закладывают разницу в стоимости бензина, отметил эксперт.
"Те, кто поставляет бензин, планируют, понятно, что уже не будет дешевле доллар, поэтому они еще с определенной маржой закладывают цену – не 29 грн/долл., а выше", – сказал Алексей Плотников.
"Учитывая то, что перевозки – составляющие в любой отрасли, в первую очередь, в пищевой, в коммунальном хозяйстве, где угодно, и если стремительно будут расти цены на бензин, это повлияет на цены на все остальное. Это также будет стимулировать инфляционные процессы, то есть инфляция у нас "разболтается" также", – заявил Алексей Плотников.
Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021 году.
Ранее Кабинет министров Украины допустил в своем прогнозе падение ВВП страны до 8% в 2020 году. В частности, негативное влияние пандемии усиливается началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения.