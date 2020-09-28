Рева: Власть хочет забрать из Пенсионного фонда 50 млрд гривен и отдать их "друзьям Третьяковой"

Телеканал ZIK

Идеи, которые сейчас озвучивает Минсоцполитики, не имеют ничего общего с помощью людям, утверждает эксперт

Под обещание через 20 лет что-то доплаты до пенсии, из Пенсионного фонда хотят забрать около 50 миллиардов гривен и отдать их друзьям госпожи Третьяковой.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Бывший министр, комментируя намерение Министерства социальной политики оставить в Украине солидарную пенсионную систему, в то же время дополнительно отчислять средства по накопительной системе в негосударственные пенсионные фонды, подчеркнул: идеи, которые сейчас озвучивает Минсоцполитики и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Галина Третьякова, ничего общего с помощью людям не имеют.

По словам Андрея Ревы, речь идет о том, что с нынешнего Пенсионного фонда хотят забрать часть средств и передать на счета негосударственных пенсионных фондов.

"По оценкам всех специалистов, – это около 50 миллиардов гривен забрать из Пенсионного фонда и отдать друзьям госпожи Третьяковой под обещание через 20 лет что-то доплаты к пенсии. Там вроде бы будет накоплен миллион гривен каждому пенсионеру, и, мол, вы можете взять этот миллион сразу, или вам потом будут доплачивать до пенсии. Это циничный, наглый обман. Это попытка уменьшить поступления в Пенсионный фонд и обеспечить безбедную жизнь друзьям Галины Третьяковой!"– акцентировал экс-министр и добавил, что никакого улучшения пенсионного обеспечения для рядового украинца эта система не предусматривает, ведь работодатель будет вынужден дополнительно платить проценты от зарплат работников в негосударственный пенсионный фонд.

Новости по теме: Государство задолжало пенсионерам с неподконтрольных территорий от 32 до 80 млрд грн, – Скаршевский

Напомним, Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в следующем 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов.

Как сообщали, с 1 сентября Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Такое изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров.