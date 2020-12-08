Ренат Кузьмин: Нет ни одной страны в мире, где сотрудничество с МВФ показало успех в развитии экономики

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

МВФ, по сути, даже не финансовый институт, а политический инструмент

Более половины стран мира пользовались услугами Международного валютного фонда. Но нет ни одной страны, в которой МВФ показал успех в развитии экономики.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Более половины стран мира пользовались услугами Международного валютного фонда. И нет ни одной страны в мире, в которой МВФ показал успех в развитии экономики. МВФ, по сути, даже не финансовый институт, а политический инструмент. И это всем понятно. Это порабощение страны под видом оказания ей экономической помощи. Но обратите внимание, что помощи нам не дают, нам дают кредиты под проценты, которые нужно возвращать", – отметил Ренат Кузьмин.

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Политик подчеркнул, что гарантиями выполнения обязательств по выплате кредитов МВФ являются государственные ресурсы, которыми обладает каждый украинец. По словам Кузьмина, власть, подписывая меморандумы с МВФ, забирает последнее у украинцев.

"Государственные ресурсы – это наше с вами народное богатство, наше народное добро и расплачиваться они собираются нашими с вами деньгами. Мы должны работать, платить налоги, сборы, поборы для того, чтобы расплачиваться долгами, которые они понабирали. При этом набрали они эти долги под проценты, которые мы также должны отдавать. Отдавать будем мы, и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки тоже", – прокомментировал Ренат Кузьмин.

Напомним, 8 декабря под стенами Кабинета министров Украины проходила акция протеста "Оппозиционной платформы – За жизнь" против внешнего управления со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка и США.

Как сообщали, во время акции народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что в Украину пришли завоеватели, которые под видом помощи убили украинскую экономику.

Добавим, ранее сообщалось о том, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Однако Кристалина Георгиева позже заявила, что для просмотра программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".