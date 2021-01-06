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Референдум о продаже земли иностранцам ожидается в течение трех лет, - Минагрополитики

Роман Лещенко

 Фото из открытых источников

Сейчас иностранные инвесторы могут только арендовать украинскую землю

В Украине в течение трех лет проведут общий референдум, что определит условия приобретения земельных угодий иностранными покупателями. Об этом в интервью рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает Rzeczpospolita.

"Сейчас земли сельскохозяйственного назначения доступны для покупки только для физических лиц, которые являются гражданами Украины. На референдуме, который состоится в течение трех лет, будет решен вопрос о покупке иностранцами земель сельскохозяйственного назначения", - отметил он.

При этом глава Минагрополитики добавил, что сейчас в Украине нет большого количества иностранных инвесторов.

"Польских инвесторов в украинское сельское хозяйство не так много, они в основном инвестируют в садоводство, а немецких и голландских компаний немного больше. Но это не тот масштаб инвесторов, о котором мы мечтаем", - сообщил Лещенко.

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Напомним, что в ночь с 30 на 31 марта депутаты приняли законопроект, согласно которому в Украине с 1 июля 2021 года заработает рынок земли. Поэтому будет действовать ограничение на покупку земли-не более 100 га в одни руки, а продажа государственных и коммунальных земель будет запрещена.

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