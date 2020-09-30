Реальные доходы украинцев упали на 7,3% за год, – Госстат

Больше всего доходов украинцы получают из заработной платы

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Реальные имеющиеся доходы украинцев во 2 квартале 2020 года сократились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные обнародовала прессслужба Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что в указанный период доходы населения Украины составили 867,5 млрд грн, в то время как расходы – 865,6 млрд грн. Соответственно прирост сбережений составил 1,9 млрд грн. При этом имеющийся доход в расчете на одно лицо составлял 15566 грн (для сравнения, во 2 квартале 2019 года этот показатель составлял 16345 грн).

Что касается структуры доходов населения, то большинство украинцев получают доход с заработной платы (45,5% граждан). На социальную помощь приходится 37,4% доходов, на прибыль – 15,3%, а доход от собственности составляет 1,8%. При этом основной источник расходов украинцев – это приобретение товаров и услуг (88%).

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Напомним, недавно Госстат зафиксировал снижение средней зарплаты украинцев на 358 грн. Тогда сообщалось, что наименьшую зарплату в августе текущего года получили работники в Черновицкой области.