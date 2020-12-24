Реальной конкуренции среди поставщиков газа в Украине нет, – Одарченко

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Потребители платят и за все потери в системе, говорит эксперт

Юрий Витренко, который возглавил Минэнерго, является сторонником либеральной модели, которая предполагает, что рынок диктует все, поэтому, соответственно, тарифы в Украине будут расти.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политический консультант Екатерина Одарченко.

Екатерина Одарченко отметила, что к назначению Юрия Витренко в Минэнерго относится крайне негативно. Она напомнила, что господин Витренко находится у власти и при влиянии в НАК "Нафтогаз Украины" с начала 2000-х.

"Он является сторонником либеральной модели, хотя он говорит, что он сторонник более социалистической, но либеральной. Что такое либеральная модель? Это означает, что рынок диктует все, соответственно, тарифы будут расти. Он об этом не раз декларировал", – сказала Екатерина Одарченко.

Эксперт отметила, что при условиях, которые сегодня есть в Украине, свободно выбирать поставщика газа невозможно.

"У нас реальной конкуренции нет. Посмотрите – облгазы, по сути, принадлежат олигархам", – отметила Екатерина Одарченко и подчеркнула, что в Украине создали лишь видимость, что поставщика можно выбирать, а на самом деле тариф от этого не меняется.

Эксперт констатировала, что облгазы – не модернизированы, система не новая, соответственно, за все потери в системе платят потребители.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада Украины провалила голосование за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики – первого вице-премьер-министра Украины. "За" проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса оказались от фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, 21 декабря Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством.

За несколько часов до назначения Витренко первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец опубликовала свое заявление об увольнении с должности, однако комментировать такой шаг отказалась.

Следует отметить, что с 2014 года Юрий Витренко занимал должность исполнительного директора "Нафтогаза", однако несколько месяцев назад он покинул компанию.