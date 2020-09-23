Размер зарплат чиновников не соответствует их компетентности, – Розенко о "Нафтогазе"

Вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко Скриншот видео

Программа увеличения добычи собственного газа в Украине полностью провалена, заявил бывший вице-премьер

Размер зарплат должностных лиц не соответствует их компетентности и финансовым показателям государственных компаний.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Павел Розенко, комментируя информацию об убыточности НАК "Нафтогаз Украины" или "Укрзализныци", отметил, что это – показатель уровня компетентности руководства и менеджмента этих компаний.

"Мы можем четко говорить о том, что размер их зарплат, размер их вознаграждения совершенно не совпадает с уровнем их компетентности и самое главное – с финансовыми показателями "Нафтогаза" и "Укрзализныци", – сказал Павел Розенко.

Бывший вице-премьер отметил, что НАК "Нафтогаз Украины" выживает за счет того, что продает не свой, как правило, газ населению по рыночным ценам.

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"То есть особого мнения здесь не нужно, а программа, которая бы предусматривала увеличение добычи собственного газа в Украине и таким образом – возможность уменьшения цены для населения из-за того, что себестоимость добычи газа, очевидно, вдвое меньше, чем мы покупаем газ за рубежом, эта программа фактически полностью провалена. Те планы, которые закладывались еще при нашем правительстве, не выполняются. У меня такое впечатление складывается, что руководству "Нафтогаза" сегодня очень выгодно продавать именно дорогой иностранный газ и во что бы то ни стало блокировать добычу украинского газа, за счет чего можно было бы реально снижать жилищно-коммунальные услуги", - сказал Павел Розенко.

Напомним, экономический аналитик Виктор Скаршевский заявлял, что подготовка к отопительному сезону в Украине может быть сорвана из-за огромных долгов на газовом рынке, которые уже превысили 114 миллиардов гривен.

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