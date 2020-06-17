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Рада списала долги старого энергорынка

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

За проект проголосовали 243 нардепа.

Верховная рада списала долги старого энергорынка, одобрив во втором чтении соответствующий законопроект №2386. Об этом говорится на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится, что кредиторская задолженность "Энергорынка" по состоянию на 31 августа 2019 года составила 28,1 млрд грн, предприятию в свою очередь виноваты 30,9 млрд грн.

Закон предусматривает докапитализацию госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия "Энергорынок". Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране по предыдущей модели рынка.

Долг "Энергорынка", согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией "Укрэнерго".

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Ранее Кабинет министров предложил Верховной Раде запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России не позднее, чем с 31 декабря 2021 года.

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