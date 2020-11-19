Рада разрешила погасить долги "Укрнафты" за деньги госбюджета

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Долг "Укрнафты" в 30,5 млрд грн, который возник из-за неуплаты ренты в 2014-2015 гг., будет погашен за средства госбюджета. Алгоритм погашения утвержден законопроектами № 4119 и № 4120, которые Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Коломойский не в накладе: Почему власти закрывают долги "Укрнафты" средствами бюджета" на сайте 112.ua.

Деньги, которые "Укрнафта" отдаст в счет погашения долга, будут ей компенсированы через "Нафтогаз Украины", которому будет выделено из бюджета 32,2 млрд грн. Эти средства будут уплачены под предлогом компенсации за газ, поставленный населению на условиях PSO. Госкомпании компенсируют разницу между ценой импортного газа, который она закупала и фиксированной ценой PSO, ниже рынка, по которой поставляла его населению.

В свою очередь "Нафтогаз" отдаст "Укрнафте" 36,7 млрд грн за газ под предлогом погашения задолженности за газ, который был отобран для нужд населения десять лет назад, но не оплачен, а также в уплату за газ будущей добычи. В результате проводки бюджет, из которого заберут 32,2 млрд грн, волшебным образом получит 10,3 млрд грн, которые будут направлены в фонд борьбы с Covid и на выплату зарплат шахтерам. "Укрнафта" в результате проведенной операции будет очищена от долга и сможет нормально функционировать, не опасаясь арестов счетов налоговиками.

"Пока государство заливает пожар в "Укрнафте" бюджетными вливаниями и занимает невнятную позицию в отношении роли олигарха в формировании долга "Укрнафты", он находится в финале арбитражного процесса в Стокгольме, у которой требует компенсацию 5,5 млрд долл. за отобранный для нужд населения и неоплаченный газ", - говорится в материале.

В этом процессе решение будет в пользу миноритариев, вопрос только в сумме, сказал 112.ua Сергей Куюн, который участвовал в Стокгольмском процессе в качестве эксперта на стороне государства: "Факт отбора у "Укрнафты" 8 млрд куб. м газа никто не отрицает. Вопрос лишь в сумме, как оценить этот газ, но цифра в любом случае будет значительной".

Окончательное решение в споре должно быть вынесено до конца 2020 года.