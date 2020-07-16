Рада продлила до 2022 года мораторий на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам

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Законопроект поддержали 349 народных депутатов

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3640 народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского "О защите ипотечных заемщиков", который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Как отмечается, документ поддержали 349 народных избранников.

Законопроект вступает в силу со дня опубликования и утрачивает силу 1 января 2022 года.

В свою очередь, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнил, что действующий мораторий заканчивается в октябре этого года.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины рассказали, что законопроект народного депутата Александра Дубинского "О защите ипотечных заемщиков", который комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал, о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам лишает украинцев доступного ипотечного кредитования.