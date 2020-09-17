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Рада окончательно одобрила закон о независимости бюджетов ОТГ: Что изменится

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За закон проголосовали 287 нардепов

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №3614, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин. За закон проголосовали 287 нардепов. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Согласно документу, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. А это значит, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было раньше.

"Законом с целью создания надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления на новой территориальной основе вводится единый унифицированный подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления, независимо от статуса населенного пункта (село, поселок, город районного, областного значения и т.п. и их объединения), в частности, расширив состав их доходов за счет доходов, которые "закреплены" на сегодня за районными бюджетами, а также в связи с этим определить отдельно состав доходов и расходов для бюджетов местного самоуправления (бюджетов территориальных общин сел, поселков, городов и их об єднань) и районных бюджетов", - отметили в Совете.

В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового влияния.

С принятием законопроекта за бюджетами общин закрепится 60% НДФЛ (Налог на доходы физических лиц).

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Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал проект закона №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабинет министров Украины уполномочили определять административные центры областных территориальных общин.

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