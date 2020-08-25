Рада одобрила кредит в 500 млн евро на трассу Киев-Одесса и Львовскую объездную дорогу

Трасса Киев-Одесса Bessarabia Inform

На эти деньги планируют восстановить более 340 км автодороги

Верховная Рада Украины одобрила привлечение 500 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на дорожные проекты, среди которых - Львовская объездная дорога и ремонт трассы Киев-Одесса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Европейская правда".

Согласно сообщению, 450 млн евро привлекут в рамках финансового соглашения "Европейские дороги Украины III" сроком на 25 лет, в рамках развития Трансъевропейской транспортной сети.

"За эти средства будет отремонтировано 314 км автодороги М-05 Киев - Одесса в части Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Также средства пойдут на строительство 35 км северной объездной дороги Львова", - рассказал Криклий.

Второе ратифицированное Радой соглашение - о 50 млн евро от ЕИБ в рамках проекта "транспортная связь в Украине - Фаза и". Общий объем финансирования по этому соглашению составляет 100 млн евро, из которых 50 млн - кредит ЕИБ и еще 50 млн - грантовые средства ЕС.

"Эти деньги направят на строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя, строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ровенской областях возле Тернополя", - добавил Владислав Криклий.

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Напомним, на заседании 25 августа Верховная Рада приняла закон О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро.