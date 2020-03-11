Работодателям надо предоставить инструмент мотивации, чтобы они не сокращали рабочие места, – Королевская

Кризис – это начало новых задолженностей

Нам сегодня надо срочно отработать алгоритм, предоставить работодателями те инструменты, чтобы они не сокращали людей, чтобы они при любых условиях платили хотя бы необходимую заработную плату, но сохранили рабочие места, сохранили производство и обеспечили людей всем необходимым.

Об этом во время комитетских слушаний на тему: "Погашение задолженности по выплате заработной платы" заявила народный депутат Украины ( фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Наталия Королевская.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

"Мы очень хорошо поймем, что в то время, когда сужаются экономика, предприятия, работодатели не найдут свободные средства для того, чтобы выплатить те заработной платы, которые не были до настоящего времени выплачены. Мы все очень хорошо понимаем, что кризис – это начало новых задолженностей. Поэтому сегодня задача номер один – это принять те необходимые меры, которые бы предупредили возникновения новых задолженностей. Это вопросы, которые мы должны решить", – подчеркнула Наталия Королевская.

Депутат добавила, что следующий вопрос, который сегодня должен стоять на повестке дня правительства – реструктуризация существующей задолженности.

"И здесь без поддержки государства этот вопрос на государственных предприятиях решить будет невозможно. Поэтому сегодня наша задача – при любых условиях не дать возможности создать дополнительное давление на предприятия и работодателей. Потому что из-за введения у нас сегодня карантина, за введением карантина во многих странах мира, через остановку коммуникации между странами, мы будем терять рынки сбыта. А потерю рынков сбыта – это сужение промышленного производства. А сужение промышленного производства – это сокращение людей. Поэтому нам сегодня надо срочно отработать алгоритм, предоставить работодателями те инструменты, чтобы они не сокращались людей, чтобы они при любых условиях платили хотя бы необходимую заработную плату, но сохранили рабочие места, сохранили производство и обеспечили людей всем необходимым", – подчеркнула Королевская.

Напомним, ранее народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Сергей Левочкин заявлял, что задолженность по зарплатам в Украине приблизилась к историческому максимуму с 2001 года.