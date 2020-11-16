Путь между Балтийским и Черным морями: экологи предупреждают о возможной опасности

Балтийское море в Германии Фото из открытых источников

Этот путь несет риск истощения водного ресурса Украины

Строительство водного пути Е40, который должен соединить Балтийское и Черное моря, является экономически выгодным для Украины, считают экономисты, но экологи предупреждают о возможной опасности истощения водных ресурсов. Об этом шла речь во время пресс-конференции, посвященной экономической целесообразности и экологическим вызовам проекта Е40, передает "Укринформ".

"Этот транспорт выгодный и экологичный, и связан он с низкой удельной стоимостью перевозок. Одна конвой-сцепка барж - это 175 грузовых железнодорожных вагонов. ЕС будет развивать этот вид транспорта и, прежде всего, каботажные, балкерні контейнерные перевозки и мультимодальные перевозки, связанные с синхронизацией деятельности внутреннего водного и морского транспорта, в том числе трансконтинентальные перевозки большими контейнерами, что экономически является очень выгодным", - отметил Олег Рубель, доктор экономических наук, профессор Одесского государственного экологического университета, ведущий научный сотрудник Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

В то же время экологи предупреждают о возможных опасностях строительства водного пути Е40 из-за большой нагрузки на водные ресурсы Украины и их истощения.

"Представьте себе аварию танкера с нефтью, который переворачивается возле киевского водозабора, а это одно из направлений, которое хотят развивать авторы проекта Е40. Что будет пить Киев? Или что будут пить Запорожье, Днепр, Черкассы, если это произойдет там? То есть мы понесем огромные потери. Считали ли эти расходы? Нет, не считали. Считали ли, сколько мы заплатим за очистку воды, если заработает проект? Ведь Украина пьет из поверхностных источников, из рек, в отличие от Европы, где в основном – подземные водозаборы, так же как в Беларуси в городах – 100% подземные водозаборы. Мы себе позволить пользоваться реками как водными путями просто не можем – мы заплатим за это высокую цену", - подчеркнул Олег Листопад, директор Общества охраны птиц Украины.

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Ранее сообщалось, что в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40 будет осуществлено дноуглубление украинского участка реки Припять.