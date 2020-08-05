Прогнозируемый дефицит бюджета – около 300 млрд грн, а это 7,5% ВВП, – экономист

Бюджет-2020 по доходам будет на одну десятую меньше, чем это закладывалось в конце 2019 года, говорит Андрей Блинов

Скорректированный бюджет, скорее всего, будет выполнен, поскольку ключевое покрытия дефицита бюджета – это заимствования за рубежом.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономист-международник Андрей Блинов.

Эксперт, комментируя информацию о перевыполнении поступлений в общий фонд государственного бюджета в июле, отметил, что монетарная политика к этому не причастна.

"Речь о плане. Всегда в любой деятельности можно себе поставить план, понижая планку, который можно выполнить. Поэтому совершенно правильно сравнивать доходы, аккумулированные за семь месяцев, по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. Да, это падение на 10% в среднем. Чем можно его объяснить? Да, действительно, его можно объяснить тем, что в значительной степени страна вообще не работала половину марта, апрель, значительную часть мая, и сейчас мы слышим о риске того, что "красными" и "оранжевыми" зонами может быть накрыта определенная часть Украины, что также не будет способствовать экономическому росту, и, соответственно, уплате налогов", – отметил Андрей Блинов.

Эксперт продолжил: "Если говорить об общем дефиците, то давайте просто вспомним бюджетные изменения, которые были приняты весной, после начала карантина. Там четко записано, что государство и так ожидало, что бюджет по доходам будет где-то на 0,1 меньше, чем это закладывалось еще в конце 2019 года во время принятия бюджета на 2020. А с другой стороны, затраты резко увеличены – дороги, COVID-фонд и тому подобное. И общий дефицит, который прогнозируется, составляет почти 300 млрд грн, это 7,5% ВВП. Это, действительно, серьезная сумма, и можно сказать, что мы четко движемся по этому заложенному в законе графику".

Андрей Блинов отметил, что скорректированный весной бюджет, скорее всего, будет выполнен, поскольку ключевое покрытия дефицита бюджета – это заимствования за рубежом, поступающие очень активно.

Напомним, по данным Министерства финансов Украины, в июле поступления общего фонда госбюджета составили 58 млрд грн при плане в 51,95 млрд грн. Уровень выполнения плана составляет 111,6%, однако по сравнению с июлем прошлого года доходы меньше на 10,1 млрд грн.

Как сообщали, 29 июля Кабинет министров Украины одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. По предварительному прогнозу, валовой внутренний продукт в 2021 году составит 4505,9 млрд грн (104,6 процента к предыдущему году). В 2022 году – 5089,4 млрд грн (104,3 процента к предыдущему году), а в 2023 году – 5689,7 млрд грн (104,7 процента к предыдущему году).