На 24,6 млрд гривен: В ПФУ отчитались, сколько уже профинансировано пенсий в апреле

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ПФУ продолжает выплаты в соответствии с утвержденным графиком

по Состоянию на 16 апреля Пенсионный фонд Украины выплатил пенсий на 24,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"16 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 2,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 24,6 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отметим, 1 апреля 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсии в апреле с применением коэффициента в размере 1,11.

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Напомним, Пенсионный фонд Украины увеличил выплату пенсий в марте до 36,04 млрд гривен.