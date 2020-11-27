Проект госбюджета-2021: Появились обновленные основные показатели

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Ко второму чтению увеличили доходы и уменьшили расходы

Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн. Соответствующий текст законопроекта №4000 обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности, расходы проекта госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2779,0 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн грн. Предусмотрено уменьшение дефицита на 23 718,5 млн грн с 6,0% до 5,5% ВВП.

Кроме этого, проектом предлагается установить в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривни, с 1 декабря - 2393 гривни.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривни, с 1 декабря - 1934 гривни.

Что касается минимальной зарплаты, то проектом предлагается установить следующие показатели:

в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен;

в почасовом размере: с 1 января - 36,11 гривни, с 1 декабря - 39,12 гривни.

Вместе с тем кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Кабинет министров Украины был вынужден сократить дефицит проекта госбюджета-2021 с 6 до 5,5% из-за позиции Международного валютного фонда.